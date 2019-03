Seelze

Bereits zum 26. Mal präsentieren Kunsthandwerkerinnen am Sonntag, 10.März, von elf bis 17 Uhr im Schulzentrum an der Grand-Couronne Allee Ideen zum Dekorieren, handgefertigte Kleidung und zahlreiche Accessoires. „Zum Markt erwarten rund 2000 Besucher“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Als Projekt zum internationalen Frauentag am 8. März hat sich der Markt regionsweit als Publikumsmagnet etabliert. „Ich freue mich, dass das Forum der Geschwister-Scholl-Schule mit 80 Ausstellerinnen wieder voll belegt ist“, sagt Organisator Andreas Köhler von der Stadtverwaltung Seelze. Er sieht das Konzept des Marktes durch den Erfolg bestätigt. „Jahr für Jahr sind die Teilnehmerinnen wie auch die Besucherinnen und Besucher zufrieden“, betont er.

Daher rechnet er auch bei der diesjährigen Auflage wieder mit mehreren tausend Interessierten, die an den Ständen stöbern werden. „Der Kunsthandwerkerinnenmarkt bietet Frauen aus Seelze und der gesamten Region die Möglichkeit, ihre künstlerischen und handwerklichen Fertigkeiten und Produkte zu präsentieren“, erläutert Köhler. Neben Gemälden, Österlichem, Seidenmalerei, Schmuck, Filz- und Holzarbeiten bieten die Kunsthandwerkerinnen auch Dekorationsartikel aus Stoff und Papier an. Besonders beliebt seien auch die selbst gesiedeten Seifen.

Wie seit dem ersten Kunsthandwerkerinnenmarkt im Jahr 1993 versorgt der Verband der Südstadtfrauen die Marktbesucher mit Kaffee und Kuchen, den die Ausstellerinnen gespendet haben. Die Leiterin der Gruppe, Anne Wylenga, ist seit dem ersten Markt dabei. Der Erlös wird der Aidshilfe oder der Kinderkrebsstation in Hannover überreicht. Der Eintritt zum Kunsthandwerkerinnenmarkt ist frei.

Von Sandra Remmer