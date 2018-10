Döteberg

Beim Überholen hat ein Lastwagen am Mittwoch gegen 6.40 Uhr auf der Dorfstraße einen Radfahrer zu Fall gebracht, der sich bei dem Sturz leicht verletzte. Weil der Lastwagenfahrer einfach weiterfuhr, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, war der 19-jährige Döteberger mit seinem Fahrrad auf der Arnekestraße unterwegs, um dann nach links auf die Dorfstraße abzubiegen und weiter in Richtung Kirchwehren zu fahren. Auf der Dorfstraße in Höhe von Haus Nummer 11 wurde der Radler von einem Lastwagen überholt, dessen Fahrer vermutlich einen zu geringen Seitenabstand einhielt –zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der 19-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Lastwagenfahrer entfernte sich in Richtung Kirchwehren, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Zwei unmittelbar danach eintreffende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Polizei. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und nehmen unter Telefon (05137) 8270 Hinweise zu dem Lastwagen entgegen.

Von Thomas Tschörner