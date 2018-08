Lohnde

Lohndes SPD hat am Dienstagabend wieder die hölzernen Warnmännchen zum Schulbeginn aufgestellt. „Mit neuem Anstrich sollen Pippi, Annika und Tommy die Astrid-Lindgren-Schüler sicher in das neue Schuljahr begleiten“, sagt Reinhold Heinz, Vorsitzender der SPD-Abteilung Lohnde. Allerdings wurde bereits um 21.30 Uhr festgestellt, dass eine Figur fehlt. Eine Suche in der Umgebung des Restaurant Palast, wo Tommy gegenüber platziert worden war, blieb erfolglos. Also startete Heinz auf Facebook einen Aufruf, in dem sowohl eine Belohnung von 100 Euro sowie eine Strafanzeige angekündigt wurde. Am Mittwochmorgen habe sich Tommy dann in der Nähe einer Hauswand wieder eingefunden. „Der Ort war in der Nacht bereits erfolglos abgesucht worden“, sagt Heinz.

Seit Jahren stellt die Lohnder SPD die Holzfiguren zum Schulbeginn auf, die an markanten Stellen im Ort die Autofahrer zu erhöhter Aufmerksamkeit mahnen sollen. Zuvor werden die Holzkinder mit Farbe und kleineren Reparaturen fit für die nächste Saison gemacht, bevor die Kindersilhouetten mit Vorschlaghammer, Spaten und neuerdings auch Erdbohrer platziert werden. Die Grundform fertigten Mitarbeiter der Lebenshilfe, der Ortsrat übernahm die Finanzierung.

Die Sozialdemokraten haben bei ihrer Aktion zur Sicherung des Schulweges allerdings auch schon Verluste verkraften müssen. Denn zunächst waren es fünf Figuren. „Seitdem in 2016 eine Figur beschädigt und in 2017 eine Figur gestohlen wurde, sind nun nur noch drei im Einsatz.“ Reinhold Heinz will deshalb den mutmaßlichen Diebstahl von Tommy trotz des guten Endes nicht auf sich beruhen lassen. Die Belohnung bleibe weiter bestehen. „Wir wollen einfach wissen, wer den Quatsch verantwortet.“ Denn die Holzkinder würden nicht aus Jux und Dollerei aufgestellt, sondern sollen auf den Schulweg hinweisen.

Für das nächste Jahr werde die SPD wieder ins Portemonnaie greifen und den Satz wieder auf fünf Figuren aufstocken, kündigte Heinz an.

Von Thomas Tschörner