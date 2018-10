Seelze

Ein 45-jähriger Seelzer hat am Sonnabend gegen 18.15 Uhr eine Schaffnerin in der S-Bahn auf der Strecke von Hannover nach Seelze belästigt. Eine Mitfahrerin hat daraufhin die Polizei alarmiert, die den Seelzer beim Aussteigen auf dem Seelzer Bahnhof in Empfang nahm. Der offensichtlich alkoholisierte Mann zeigte sich von Anfang an verbal aggressiv und uneinsichtig. Den Aufforderungen der Polizeibeamten kam er nicht nach, er versuchte zu flüchten und leistete Widerstand.

Ein Polizist wurde dadurch am Finger verletzt und ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig. Mehrere Beamte konnte den 45-jährigen schließlich überwältigen und auf das Seelzer Kommissariat bringen, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde, die einen Alkoholgehalt von 1,79 Promille ergab. Gegen den Seelzer wurden Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Von Sandra Remmer