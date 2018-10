Seelze

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 390 ist am Dienstag gegen 8 Uhr ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden, als er während eines Überholvorganges mit dem Suzuki Vitara eines 61-Jährigen zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes auf der L 390 aus Almhorst kommend in Richtung Bundesstraße 441 unterwegs. Weil es vor der Einmündung zur Bundesstraße einen Stau gab, stoppte er seinen Suzuki. Zugleich war der Motorradfahrer mit seiner Honda CBR 600 in der selben Richtung unterwegs und bemerkte den Rückstau vor der B 441 zu spät. Um eine Vollbremsung zu vermeiden, fuhr er im Gegenverkehr an den stehenden Autos vorbei. In dem Moment, als er den Suzuki Vitara des 61-Jährigen passieren wollte, scherte dieser aus, weil er wenden wollte. Der 20-jährige Motorradfahrer aus Springe prallte gegen die Fahrerseite des Suzuki. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde die L 390 bis etwa 9.45 Uhr gesperrt. Es kam zu Behinderungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Von Thomas Tschörner