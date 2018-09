Lohnde

Der Ortsrat Lohnde will sich am Donnerstag, 27. September, den städtischen Friedhof anschauen. Die Kommunalpolitiker werden dabei von einem Vertreter der Stadtverwaltung begleitet. Interessierte Lohnder sind bei der Friedhofsbegehung willkommen. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Eingang Ost.

Die städtische Friedhofswoche Anfang September, bei der es auch eine Filmvorführung und eine naturkundliche Besichtigung des Friedhofes in Lohnde gab, habe den Ortsrat zu der Friedhofsbegehung veranlasst, sagt Ortsbürgermeister Wilfried Nickel. Wer auf dem Friedhof dabei sein möchte, sollte sich Anregungen und Probleme möglichst vormerken, damit diese gleich an Ort und Stelle angeschaut werden können.

Von Thomas Tschörner