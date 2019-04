Letter

Wegen Pflegearbeiten ist der Großparkplatz an der Klöcknerstraße in Letter bis einschließlich Mittwoch, 11. April, gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die Deckschicht des Platzes ausgebessert. Dadurch kann der Platz am Gelände des Motor Sports Seelze (MSC) und des Jugendzentrums Letter nicht genutzt werden. Durch die Bauarbeiten soll die Verkehrssicherheit verbessert werden. ton

Von Linda Tonn