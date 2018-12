Gümmer

Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbotes im Fohrtweg in Gümmer hat die Polizei am Montag gegen 15.30 Uhr einen 38-jährigen Mann aus Ronnenberg angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass dem BMW-Fahrer die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden war, teilt ein Sprecher des Kommissariats Seelze mit. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den Ronnenberger bereits diverse Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis laufen. Da sich der Mann offensichtlich nicht von der Begehung weiterer Straftaten abhalten ließ, beschlagnahmten die Polizisten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft seinen BMW als sogenannten Einziehungsgegenstand.

Von Thomas Tschörner