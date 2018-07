Letter

Die Polizei Seelze hat am Sonnabendmorgen in Letter einen 31-Jährigen festgenommen und in seiner Wohnung 4,5 Kilogramm mutmaßliches Amphetamin, 600 Gramm Marihuana, neun Gramm Kokain und weitere Beweismittel beschlagnahmt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Der Drogenfund war eher zufällig: Ein besorgter Anwohner hatte gegen 4.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil er einen jungen Mann mit einer Schusswaffe im Hosenbund im Wohngebiet bemerkt hatte, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover mit. Die Beamten wurden wenig später dank der guten Beschreibung des Zeugen auf den 31-Jährigen aufmerksam, der in seiner Wohnung aus dem Fenster schaute. Aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ordnete die Staatsanwaltschaft Hannover eine Durchsuchung der Räume des Mannes an. Bei der Suche nach der angeblichen Schusswaffe fanden die Ermittler neben 4,5 Kilogramm mutmaßliches Amphetamin, 600 Gramm Marihuana und neun Gramm Kokain sowie eine Spielzeugpistole. Der 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Richter vorgeführt, der den Letteraner umgehend in Untersuchungshaft schickte. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln verantworten.

Von Thomas Tschörner