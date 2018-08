Seelze

Zum Unterrichtsbeginn hat die Polizei Seelze am Montag mit sechs Beamten die Situation an der Regenbogenschule überprüft. Um die Einhaltung des im Bereich der Grundschule geltenden absoluten Halteverbotes an der Humboldtstraße sei es ebenso gegangen wie die Sicherung der Jungen und Mädchen mit Gurten und Kindersitzen, sagte Einsatzleiter Bastian Schuschel. Der Schwerpunkt liege auf den sogenannten Helikopter-Eltern, die am liebsten direkt in den Klassenraum fahren würden. „Wir setzen heute erstmal auf Gespräche und Aufklärungsarbeit, verhängen im Einzelfall aber auch Sanktionen.“ Es sei nicht das Ansinnen der Polizei, die Leute zur Kasse zu bitten.

Um 7.40 Uhr herrscht im Bereich der Grundschule Hochbetrieb: Die Fußwege sind gut gefüllt, auf der Straße fahren nicht nur Autos, Radfahrer und Busse, auch eine Kehrmaschine von aha ist unterwegs. Die Maschine fegt Laub zusammen und entfernt Kräuter mit rotierenden Bürsten. Aus Sicht der Polizei kommt da der Lastwagen der Umzugsfirma eher ungelegen, der mit Sondergenehmigung der Stadt direkt vor dem Stadtarchiv halten möchte. Die Beamten schicken den Transporter deshalb für eine halbe Stunde weg.

Das absolute Halteverbot im Bereich zwischen Schulgelände und der Straße Am Wehrberg gilt an Schultagen von 7 bis 16 Uhr. Die Stadt hatte das Verbot im vergangenen Jahr eingerichtet, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Die wild haltenden Eltern nähmen den zu Fuß gehenden Jungen und Mädchen die Sicht, hatte die Verwaltung das Halteverbot begründet. Diese unsichere Situation könne dazu führen, dass dann noch mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brächten udn das Problem weiter verschärften.

Ein Mann hat sein Fahrzeug direkt vor dem Schild abgestellt, um mit seinem Sohn den Schulweg einmal abzugehen. Das Verbotsschild habe er falsch interpretiert, sagt der Vater als er von der Polizei zur Rede gestellt wird. Er habe gedacht, dass man nur zwischen 7 und 16 Uhr dort parken dürfe. Er kommt mit einer mündlichen Ermahnung davon und versichert, etwas gelernt zu haben. Einige Meter weiter hält eine Frau mit ihren beiden Kindern, die jedoch weder in Kindersitzen Halt finden noch angeschnallt sind. Die Mutter erklärt, dass ihr Sohn auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad gestürzt und zurück nach Hause gekommen sei. Da habe sie ihn schnell gefahren und seinen kleineren Bruder mitgenommen. Leider habe sie in der Hektik die Kindersitze und das Anschnallen vergessen. Immerhin hat sie eine Karre im Kofferraum. In dieser schiebt sie ihren kleinen Sohn nach Hause, um die Kindersitze zu holen. Das Auto bleibt solange in der Humboldtstraße stehen.

„Die Aktion wird auf jeden Fall wiederholt“, kündigt Schuschel an. Die Situation vor der Regenbogenschule hat die Polizei schon seit längerem im Auge. Bereits im Februar hatten die Beamten eine Woche lang die Einhaltung des absoluten Halteverbotes überwacht.

Von Thomas Tschörner