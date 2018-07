Letter

Der Unfall, bei dem eine Radfahrerin an der Einmündung Wiesenweg/Lange-Feld-Straße leicht verletzt wurde, ist bereits am Donnerstag, 5. Juli, passiert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 81-jährige Frau aus Seelze den Radweg an der Lange-Feld-Straße in Richtung Ortsmitte Letter. Aus dem Wiesenweg sei dann ein dunkles Auto mit einer Frau am Steuer - nähere Angaben konnte die Radfahrerin nicht machen –herausgefahren. Deshalb musste die 81-jährige abrupt bremsen und sozusagen „vom Fahrrad springen“. Wie später von einem Arzt festgestellt wurde, zog sich die Seniorin dabei eine schmerzhafte Zerrung zu. Am Unfallort gab es dann noch ein Wortgefecht zwischen der Radfahrerin und der Autofahrerin. Eine weitere Frau, die ebenfalls unbekannt blieb, erkundigte sich noch am Unfallort nach dem Befinden der 81-Jährigen. Die Radfahrerin zeigte den Unfall erst nachträglich bei der Polizei an. Die Beamten suchen jetzt sowohl die Autofahrerin aus dem Wiesenweg als auch die helfende Zeugin, die sich unter Telefon (05138) 8270 bei der Polizei Seelze melden können.

Von Thomas Tschörner