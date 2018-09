Letter

Ein 21-jähriger Fahrer eines VW Polo hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 441 zwischen Letter-Süd und der Abfahrt Harenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei berichtet, ist der in Richtung Seelze fahrende Wagen aus unbekannter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn gekommen, hat sich dann auf das Dach gelegt und in den Straßengraben gerutscht, wo der Polo wieder auf allen vier Rädern stehen blieb. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Auto wurde von der Polizei als Totalschaden eingestuft. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Während der Aufnahme durch den Verkehrsunfalldienst der Polizei war die Bundesstraße kurzfristig voll gesperrt.

Von Thomas Tschörner