Seelze

Zwei Fahrradfahrer sind am Mittwoch kurz vor 7 Uhr im Begegnungsverkehr an der Kreuzung Wunstorfer Straße/Garbsener Landstraße zusammengestoßen. Wie ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze mitteilte, fuhr ein 19-jähriger Mann aus Seelze auf der Wunstorfer Straße in Richtung Osten und wollte nach links in die Garbsener Landstraße abbiegen. Dabei schnitt er die Kurve und stieß mit einer 55-jährige Radfahrerin aus Hannover zusammen, die auf der richtigen Straßenseite in Richtung Lohnde unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß kamen beide Radfahrer zu Fall. Glücklicherweise hätten sie sich bei dem Verkehrsunfall nur leichte Verletzungen zugezogen.

Von Thomas Tschörner