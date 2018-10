Seelze

Das rote Laub der Ahornbäume ist eine Augenweide und bildet am Donnerstagmittag einen schönen Kontrast zum strahlend blauen Himmel. Die Bäume der Sorte Autumn Blaze (englisch für Herbstflamme oder -leuchten), die das Piratenschiff auf einem Spielplatz in der Nähe des Weges Am Markt in Seelze-Süd umrahmen, tragen somit ihren Namen zu Recht. Die Stadt hatte die Rotahorn-Bäume im Jahr 2005 gepflanzt, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Offenbar haben die schönen Bäume nicht nur die Mitarbeiter der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz im Rathaus überzeugt: Eine Rockband im saarländischen Illingen hat sich sogar für den Namen Autumnblaze entschieden.

Von Thomas Tschörner