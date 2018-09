Seelze

Am Sonnabend, 29. September, wird es am Himmel über der Stadt laut und bunt. Beim Seelzer Feuertraum im Bürgerpark können die Zuschauer drei Feuerwerke bestaunen, die mit Musik begleitet werden. Im Anschluss daran können sie darüber abstimmen, welche Show ihnen am besten gefallen hat. Das Spektakel am Himmel beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Für Kinder steht im Bürgerpark eine Hüpfburg bereit, außerdem gibt es Kinderschminken. Das Restaurant Bürgerstuben wird die Zuschauer bewirten. Karten kosten im Vorverkauf 8, an der Abendkasse 10 Euro. Sie sind erhältlich bei Petri & Waller, Hannoversche Straße 13 a, per E-Mail an service@gmi-event.de und online beim Ticketanbieter Eventim. ton

Von Linda Tonn