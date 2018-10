Seelze Seelze - Seniorenbeirat wünscht sich Bewegungspark Viele Kommunen haben die Idee, einen Bewegungspark für mehrere Generationen zu schaffen, bereits verwirklicht. Der Seniorenbeirat der Stadt möchte nun ein solches Projekt auch in Seelze realisieren.

So wie im Eichenpark in Langenhagen könnte der Bewegungspark auch in Seelze aussehen. Quelle: Sandra Remmer