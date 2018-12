Letter/Gümmer

Die Feuerwehren und die Polizei in Seelze hatten am Wochenende mit Sturmschäden zu kämpfen. Sie waren unter anderem an der Ruine des Alten Rathauses im Einsatz, das kürzlich abgerissen worden ist. Dort waren bei dem Sturm mehrere Bauzäune umgestürzt. Mitarbeiter des technischen Dienstes der Stadt halfen beim Aufstellen. Auch in Gümmer waren Absperrzäune umgefallen – dort wird gerade an der Osnabrücker Landstraße der Regenwasserdurchlass saniert. Außerdem beschädigten in mehreren Stadtteilen herabfallende Äste geparkte Autos, teilte die Polizei mit.

Zur Galerie Bauarbeiter haben am Mittwoch mit dem Abbruch des Gebäudes begonnen.

Von Gerko Naumann