Seelze

Alle Jahre wieder – erstrahlt ein riesengroßer, erleuchteter Tannenbaum auf dem Platz vor dem Veranstaltungszentrum Alter Krug in Seelzes Innenstadt. In diesem Jahr hat die etwa 15 Meter hohe Tanne den Weg aus Lohnde nach Seelze gefunden. Und rechtzeitig zum ersten Advent am kommenden Wochenende haben Mitarbeiter von Avacon gemeinsam mit Rolf Zikowsky von Rilling&Partner den Baum mit einer mehr als 200 Meter langen Lichterkette verziert. Rund 200 LED-Lampen sind daran in einem Abstand von jeweils einem Meter angebracht und leuchten dort nun bis zum Heiligen Dreikönigstag.

Der rund 15 Meter hohe Baum wird vor dem Alten Krug aufgestellt. Quelle: Privat

Für Rolf Zikowsky war es in diesem Jahr ein echter Kraftakt, die Lichterkette zu beschaffen. Bei einem Einbruch in seine Garage vor zwei Wochen hatten Unbekannte die Lichterkette, die in einer Metallkiste verstaut war, gestohlen. Auf die Schnelle musste er deshalb eine neue besorgen, die er aus unzähligen Einzelteilen zusammengesteckt hat.

Von Sandra Remmer