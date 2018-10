Lohnde

Ein Traktor mit angehängtem Arbeitsgerät hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr zwei an der Straße In der Ohe in Lohnde parkende Autos, einen VW und einen Ford, im Vorbeifahren beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wird der Schaden - eine defekte Heckscheibe und starke Kratzer an den linken Fahrzeugseiten - auf rund 6000 Euro geschätzt. Ein Zeuge berichtete der Polizei, dass er den verursachenden Treckerfahrer durch Hupen auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht habe. Der Traktor sei dennoch weitergefahren.

Außerdem wurde in Lohnde am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr an der Wilhelm-Raabe-Straße 19 ein Verkehrszeichen vermutlich durch ein rangierendes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beträgt rund 250 Euro. Die Ermittler vermuten einen Lastwagen mit Auflieger als Verursacher.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner