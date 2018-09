Harenberg/Letter-Süd

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Harenberg und Letter-Süd Autos aufgebrochen und Technik im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen. Polizeiangaben zufolge parkte ein grüner BMW in Harenberg im Ilmenauweg in Höhe der Nummer 17. Aus dem aufgebrochenen Fahrzeug wurde die Tachoeinheit und das Navigationssystem entwendet. Der Schaden liegt bei 6000 Euro. Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag wurde ein in der Straße Am Kalkofen abgestellter grauer Mercedes in Letter-Süd aufgebrochen. Aus diesem Fahrzeug wurde die Tachoeinheit und das Multifunktionslenkrad entwendet. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei Seelze bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05137) 8270. ton

Von Linda Tonn