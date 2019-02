Dedensen/Velber

In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter zwei geparkte Autos in den Stadtteilen Dedensen und Velber aufgebrochen. Aus einem Porsche in der Straße Im Dorffelde stahlen Diebe das Multifunktionslenkrad inklusive Airbag. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Aus einem BMW in der Straße im Schusterbrink wurde die Tachoeinheit inklusive Navigationskomponente entwendet. Hier wird der Schaden auf circa 7.500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05137) 8270.

Von Sebastian Stein