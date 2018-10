Seelze

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag gleich bei zwei geparkten Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen, berichtet das Polizeikommissariat Seelze. An der Bremer Straße schlugen die Randalierer bei einem Audi Q3 eine Seitenscheibe ein. Bei einem VW Touran, der an der Straße An der Junkernwiese geparkt war, zerstörten Unbekannte die Heckscheibe. Gestohlen wurde aus beiden Autos nichts. Hinweise von Zeugen nimmt die Seelzer Polizei unter Telefon (0 51 37) 82 70 entgegen.

Von Sandra Remmer