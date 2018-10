Letter

Einen silberfarbenen Toyota Auris haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 11 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, an der Uferstraße 14 entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hat das Fahrzeug einen Wert von etwa 11.000 Euro. Außerdem haben Diebe zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, von einem an der Lange-Feld-Straße 111 geparkten Fiat Punto das hintere Kennzeichen H –TC 1501 gestohlen. Zudem wurden von einem silberfarbenen Opel Corsa, der an der Straße Im Winkel 2 abgestellt war, beide Kennzeichen mit der Kombination H –X 3367 abmontiert und entwendet. Dieser Diebstahl wurde am Donnerstagnachmittag angezeigt. Da die Eigentümer im Urlaub waren, kann die Tatzeit nicht genau eingegrenzt werden.

In allen Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner