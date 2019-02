Letter

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte den Lack an der Fahrerseite eines VW Polo zerkratzt. Das Auto war in der Straße Im Sande, Höhe Haus Nummer 3, in Letter geparkt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro.

Zeugen können sich bei der Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 melden.

Von Sebastian Stein