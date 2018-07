Seelze

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 22 Uhr, in der Obentrautstraße zwei Fahrzeuge auf der linken Seite beschädigt und ist vom Unfallort geflüchtet. Laut Polizei Seelze waren der Audi A5 und der BMW 316i in Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Der Schaden wird bei beiden Fahrzeugen zusammen auf 1100 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde in der Nähe ein Pkw Honda Jazz mit Kratzspuren auf der rechten Seite gefunden. Es könnte sich um das verursachende Fahrzeug handeln, wobei der Fahrzeugführer nichts von einem Verkehrsunfall mitbekommen haben will, heißt es von der Polizei.

Ebenfalls am Sonntag hat ein Unbekannter Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und Montag, 6.45 Uhr das hintere Nummernschild eines Kleintransporters, der in der Berliner Straße abgestellt war, gestohlen. Zeugen beider Taten werden gebeten sich bei der Polizei in Seelze unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Linda Tonn