Seelze

Ein bislang unbekannter Fahrraddieb hat am Mittwoch zwischen 7.30 und 21 Uhr ein graues Mountainbike am Seelzer Bahnhof gestohlen. Das Fahrrad der Marke Bulls Street Flyer war mit einem Bügelschloss gesichert. Die Polizei gibt den Wert des Sportfahrrads mit etwa 700 Euro an und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 auf dem Polizeikommissariat in Seelze zu melden. rem

Von Sandra Remmer