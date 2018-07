Seelze

Ohne Führerschein ist der Fahrer eines Leichtkraftrades am Freitag unterwegs gewesen. Die Polizei ermittelt zudem wegen einer Unfallflucht und der mutwilligen Beschädigung eines Audis.

Wie die Polizei mitteilte, hat eine Streife am Freitag gegen 5 Uhr an der Straße Am Zweigkanal (B 441) in Seelze den Fahrer eines Leichtkraftrades kontrolliert. Der 31-Jährige hat jedoch keinen Führerschein. Deshalb wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Außerdem hat ein zunächst unbekannter Fahrer am Sonnabend gegen 16 Uhr in der Straße Im Kleinen Felde in Lohnde beim Rangieren in einer Parklücke den VW Golf eines 28-jährigen Lohnders beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 300 Euro zu kümmern. Allerdings hatten Anwohner den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Der 80-jährige Verursacher muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Randalierer haben zudem in der Nacht zu Sonntag einen an der Osnabrücker Landstraße geparkten Audi eines 31-jährigen Gümmeraners beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter (05137) 827115 entgegen.

Von Thomas Tschörner