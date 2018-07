Seelze

Erneut meldet die Polizei in Seelze zwei Fälle von gestohlenen Blumen auf einem Friedhof: Nach Angaben der Ermittler ereigneten sich die Taten auf dem Alten Friedhof an der Hannoverschen Straße. Den Tatzeitraum grenzen die Ermittler auf den 25. Juni bis 6. Juli ein. Die Diebe nahmen Geranien und Knollenbegonien im Wert von etwa 50 Euro mit.

Bereits in den vergangenen Wochen war mehrfach Grabschmuck in Seelze entwendet worden. Hinweise von Zeugen zu allen Fällen nehmen die Beamten im Polizeikommissariat in Seelze entgegen. Sie sind unter Telefon (05131) 827115 erreichbar.

Von Gerko Naumann