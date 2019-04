Almhorst/Letter

Ein Lkw hat am Montag auf der L390 ein Tankfahrzeug gestreift und dessen Spiegel beschädigt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr. Das Tankfahrzeug war Richtung Almhorst unterwegs, der Lkw mit Schuttcontainer fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Er touchierte den Spiegel und fuhr weiter. Der Schade an dem Tankfahrzeug wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Hinweise zu dem Lkw der Marke Daimler-Benz und bittet Zeugen sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Auch in Letter kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Ein Ford hatte auf der Lange-Feld-Straße einen parkenden Mercedes gestreift und beschädigt. Der Besitzer befand sich allerdings im Wagen und merkte sich das Kennzeichen. Auf die 34-Unfallverursacherin kommt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Von Linda Tonn