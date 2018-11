Gümmer/Dedensen

Das Polizeikommissariat Seelze hat am vergangenen Donnerstag Abend zeitgleich in Gümmer und Lohnde Kontrollstellen eingerichtet. Dank der personellen Unterstützung durch die Polizeiinspektion Garbsen war eine umfangreiche, allgemeine Fahrzeugüberprüfung möglich, deren Ergebnis jetzt vorliegt. Einer der angehaltenen Autofahrer hielt sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland auf und wurde vorläufig festgenommen. Außerdem wurde bei zwei Fahrzeugführern der Konsum berauschender Mittel festgestellt. Ein weiterer Autofahrer führte Betäubungsmittel mit sich und war ohne Fahrerlaubnis in einem Auto unterwegs. Außerdem wurde ein Kontrollierter per Haftbefehl gesucht und umgehend festgenommen.

Transporter, die in Richtung Autobahn unterwegs sind, werden kontrolliert. Quelle: Patricia Chadde

Während der dunklen Jahreszeit kontrolliere die Polizei immer wieder, allerdings in unregelmäßigen Abständen, berichtet Polizeihauptkommissar Ralf Hantke, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes und Seelzes Polizeisprecher. Denn die früh einsetzende Dämmerung in Verbindung mit der Nähe zur Autobahn und ihren leichten Fluchtmöglichkeiten, könne die Gefahr von Einbruchdiebstählen in den nahe gelegenen Ortschaften steigern. „Wir kontrollieren beispielsweise, ob spezielle Einbruchswerkzeuge mitgeführt oder ungewöhnliche Wertgegenstände im Auto transportiert werden“, erläutert Hantke.

Neben den Beamten der Polizei können auch aufmerksame Nachbarn Einbrüche verhindern, indem sie die Polizei informieren. „Wenn Ihnen etwas seltsam oder außergewöhnlich erscheint, rufen Sie umgehend bei uns an“, bittet Rolf Hantke um Hinweise unter Telefon (05137) 8270. Das Polizeikommissariat Seelze ist an allen sieben Tagen der Woche 24 Stunden erreichbar.

Von Patricia Chadde