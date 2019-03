Seelze

Auf Süßigkeiten hatten es zwei Männer am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Aldi-Markt an der Hannoverschen Straße abgesehen. Die beiden legten diverse Packungen aus den Regalen in ihren Einkaufswagen. Als sie versuchten, den Markt samt Einkaufswagen zu verlassen, ohne zu bezahlen, bemerkte eine Mitarbeiterin das Vorhaben und stoppte die beiden.

Die Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Nach Angaben der Polizei haben die beiden Männer ein südländisches Aussehen und sind zwischen 30 und 40 Jahren alt. Einer der beiden wird als füllig beschrieben. Einer der Männer trug eine blaue Daunenjacke und eine Jeans, der andere eine graue Weste. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer