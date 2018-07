Seelze/Letter

Feuerwehrleute aus Seelze und Letter sind in Alarmbereitschaft für die Hilfe bei den Waldbränden in Schweden. Auf dem Gelände der Feuerwache in Seelze steht ein VW T 6 mit Katastrophenschutz-Anhänger der Technischen Einsatzleitung (TEL) Region Hannover abfahrbereit, mit dem fünf Feuerwehrleute bei Bedarf abrücken werden, sagte Seelzes Ortsbrandmeister Carsten Strowig auf Anfrage. In Letter ist ein Tanklöschfahrzeug als Teil der Regionsfeuerwehrbereitschaft startklar. Ortsbrandmeister Thomas Landmann rechnet damit, dass das Fahrzeug mit sechs Leuten besetzt sein wird. Ob die Seelzer Fahrzeuge wirklich losfahren, steht noch nicht fest. „Wir warten auf den Startschuss“, sagte Landmann.

Von Thomas Tschörner