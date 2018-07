Seelze

Ein unbekannter Fahrer hat am Freitag gegen 17.30 Uhr auf dem großen Parkplatz des Edeka-Marktes an der Hannoverschen Straße ein parkendes Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Mann beim Einparken mit seinem hellblauen Wagen –nähere Einzelheiten sind nicht bekannt – gegen einen bereits parkenden Peugeot. Der Unfallverursacher wollte sich offenbar zu Fuß entfernen, ohne sich um die Regulierung des Schadens von rund 500 Euro an der vorderen rechten Fahrzeugseite zu kümmern. Allerdings wurde er von einem älteren Mann angesprochen und um Mitteilung seiner Personalien an den Geschädigten gebeten, der in diesem Moment auch gerade dazu kam. Vor Ort wurden dann die Personalien ausgetauscht. Allerdings stellte sich im Nachhinein heraus, dass die Angaben des Verursachers nicht richtig waren. Der Geschädigte erstattete deshalb Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler bitten jetzt den älteren Zeugen, der den Unfallverursacher vor Ort angesprochen hatte, sich bei der Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Thomas Tschörner