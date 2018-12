Seelze

Auch rund um den Jahreswechsel gibt es frische Brötchen in Seelze – und zwar in diesen Bäckereien.

Bäckerei Langrehr

Humboldtstraße 2: am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen

Calenberger Straße 33 (im Edeka-Markt Schnobl): am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen

Bäckerei Raute

Lange-Feld-Straße 24: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Kastanienplatz 7: Am 31. Dezember von 6 bis 12.30 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Am Kreuzweg 1: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Uhde

Am Kreuzweg 11: Am 31. Dezember von 6 bis 12.30 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei

Kuckuck

Bruchstraße 4: Am 31. Dezember von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Schäfer’s

Hannoversche Straße 77 (im Edeka): Am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Heyde

Lange-Feld-Straße 37: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Manche Bäckereien konnten uns die Öffnungszeiten nicht mitteilen.

Von Linda Tonn