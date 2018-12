Seelze

Vermutlich am späten Montagabend oder in der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter in drei Gartenlauben des Kleingartenvereins Harenberger Holz an der Seelzer Straße eingebrochen. Polizeiangaben zufolge nahmen sie diverse Kleingeräte, wie Stromaggregate, einen Rasenmäher und eine Schubkarre mit. Aufgrund der großen Menge an Diebesgut geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem größerem Fahrzeug oder einem Anhänger unterwegs waren. Sie bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden. ton

Von Linda Tonn