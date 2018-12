Seelze/Letter

Gleich drei Pkw sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Seelze und Letter gestohlen worden. Polizeiangaben zufolge wurde im Eichenweg 9 ein silberner BMW der Fünfer-Serie im Wert von 10.000 Euro geklaut. Auch im Dieselweg 1 verschwand in der gleichen Nacht ein dort abgestellter BMW X 6 im Wert von 35.000 Euro. Am Mittwochmorgen, zwischen 6 und 8.30 Uhr wurde ein roter Mazda vom Parkplatz am Sportplatz an der Hannoverschen Straße entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden. ton

Von Linda Tonn