Seelze

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Scheibe eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße in Seelze eingeschlagen. Wann genau sich die Tat ereignet hat, konnte die Polizei nicht sagen. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 200 Euro an und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden. rem

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Seelze finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Sandra Remmer