Lohnde/Letter

Gleich zwei Mal sind am Wochenende Unbekannte vom Unfallort geflüchtet. In Lohnde wurde ein Autofahrer von der Straße gedrängt, in Letter wurde ein Gartenzaun umgefahren. Der VW-Fahrer war Polizeiangaben zufolge am Sonnabend gegen 12.30 Uhr auf der Werftstraße in Lohnde unterwegs. Etwa in Höhe des Wertstoffhofs kam dem 62-Jährigen ein anderer Pkw entgegen, der in der Mitte der Fahrbahn fuhr. Der VW-Fahrer wurde laut Polizei zu einem Ausweichmanöver nach rechts gezwungen, bei dem er ein Verkehrszeichen touchierte. An dem Schild und an seinem Pkw entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht nach ihm.

In Letter wurde der Zaun eines 74-Jährigen im Lilienweg beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte ihn vermutlich beim Rückwärtsfahren übersehen. Es entstand ein Schaden von 300 Euro. Den genauen Tatzeitraum kann die Polizei nicht eingrenzen, die Tat wurde erst am Sonnabend gemeldet, kann aber auch ein paar Tage zurückliegen.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die sich untere Telefon (05137) 8270 melden sollen.

Von Linda Tonn