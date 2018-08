Seelze

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Sonnabend, 9.20 Uhr, einen Opel Astra an mehreren Stellen zerkratzt, berichtet die Polizei. Der Wagen war ordnungsgemäß an der Straße Weizenkamp geparkt. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die das Kommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner