Seelze

Ein Unbekannter hat in der Breslauer Straße einen geparkten blauen Ford an der rechten Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat zwischen Sonntagvormittag und Dienstag, 15.30 Uhr. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05137) 8270. ton

Von Linda Tonn