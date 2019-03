Velber

Gleich drei VW-Transporter haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Velber aufgebrochen, berichtet die Polizei. Die Transporter parkten an der Straße An der Eiche. Die Autoknacker schlugen die Scheiben ein und entwendeten Werkzeuge und Baumaschinen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei hofft auf Zeugen, die unter Telefon (05137) 82 70 Hinweise geben können.

Von Sandra Remmer