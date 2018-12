Letter

Nur noch ein großes Loch klafft an der Stelle, wo bis Ende November noch das Alte Rathaus Letters Ortskern prägte. Innerhalb von zwei Wochen ist das Gebäude verschwunden. Mit einem meterlangen Bauzaun ist die Baustelle derzeit gesichert. Der Abriss ist nahezu vollständig erfolgt –einzig der Tannenbaumverkäufer, der seine Weihnachtsbäume jedes Jahr am Bürgermeister-Röber-Platz zum Verkauf anbietet, erinnert noch an vergangene Zeiten. Wenn alles nach dem Plan des neuen Eigentümers des 4000 Quadratmeter großen Grundstücks, der Wohnungsbaugenossenschaft Herrenhausen (WGH) (Wohnungsbaugenossenschaft Herrenhausen), läuft, sollen dort bis Herbst 2020 insgesamt 41 Wohnungen entstehen. Ganz vergessen werden soll das Gebäude aus den Dreißigerjahren, an dem die Herzen so vieler Letteraner hingen, nach Aussage von WGH-Vorstandsvorsitzendem Michael Jedamski jedoch nicht: Die WGH will zum Andenken an das Alte Rathaus eine Stelltafel anbringen. Einige Sockelsteine und ein Schriftzug seien deswegen gesichert worden. rem

Von Sandra Remmer