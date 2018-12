Müllingen

Da hat ein 35-jähriger Autofahrer mächtig Glück gehabt: Als der Mann am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der Bundesstraße 443 von der Anschlussstelle Laatzen in Richtung des Sehnder Ortsteils Wassel fuhr, kam er nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte in Müllingen aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen überschlug sich sein Opel Astra, der Wagen kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Trotz dieses spektakulären Unfalls habe der 35-Jährige nur leichte Verletzungen davongetragen, so die Polizei. Er wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Von Oliver Kühn