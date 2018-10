Sehnde

Schwerer Unfall zwischen Sehnde und Gretenberg: Ein Lotus Cabriolet ist am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 411 von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen war nach Polizeiangaben in Richtung Sehnde unterwegs, als er mit einem Reh zusammenstieß. Der Sportwagen kam erst auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer und seine Begleiterin wurden schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Ärztin rettete dem Fahrer des Lotus zuvor offenbar das Leben. Sie kam nach Informationen von der Unfallstelle zufällig vorbei und leistete noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Demnach soll sie den Mann aus dem Wagen geholt und wiederbelebt haben.

Von ewo/pah/RND