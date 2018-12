Schock für Sehndes Schützen: Unbekannte haben den Zigarettenautomaten vor der Schützenklause an der Chausseestraße aufgesprengt. In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag hatte sich bereits ein ähnlicher Vorfall ereignet – Diebe hatten den Fahrkartenautomat am Sehnder Bahnhof in die Luft gejagt.