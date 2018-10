Sehnde/Hildesheim

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat den 32-jährigen Ehemann der getöteten Frau aus Bockenem (Kreis Hildesheim) wegen Totschlags angeklagt, deren Leiche Ende Mai im Sehnder Ortsteil Höver entdeckt worden war. Der Mann sei demnach dringend tatverdächtig, seine gleichaltrige Frau nach einem Streit am 17. Mai umgebracht zu haben. Kurz zuvor soll der 32-Jährige von einem Verhältnis seiner Ehefrau und ihrem Chef erfahren haben. Die Frau war Mutter zweier Kinder.

Nach ihrem Tod soll der Angeklagte über das Facebookprofil seiner Frau noch Nachrichten in ihrem Namen verschickt haben, um ihr Verschwinden zu verschleiern. Außerdem habe der 32-Jährige die Leiche zunächst in der eigenen Wohnung in Bockenem versteckt, ehe er sie in dem 45 Kilometer entfernten Grünstreifen bei Höver neben der Bundesstraße 65 ablegte. Weil sich der Ehemann während seinen Vernehmungen in Widersprüche verwickelte, kamen ihm die Ermittler auf die Spur. Seit Mitte Juni befindet sich der 32-Jährige in Untersuchungshaft.

GPS-Daten überführen Verdächtigen

Ein 80-jähriger Radfahrer hatte die Leiche entdeckt und die Polizei alarmiert. Das aus Bulgarien stammende Frau war nackt. Mit einem Fahndungsaufruf hatte die Polizei neben einem Foto der Toten auch Bilder von den Aufdrucken ihrer Kleidung veröffentlicht, die sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen haben soll. Eine elfköpfige Ermittlergruppe war mit den Fall betraut. Letztlich belegten laut Staatsanwaltschaft Überwachungsvideos und ausgewertete GPS-Daten, dass sich der Verdächtige in der Nähe des Leichenfundortes aufgehalten hatte.

Von Peer Hellerling