Sehnde Sehnde - Behörde wehrt sich gegen BUND-Vorwürfe Die Diskussion um den Einsatz des Brennstoffs Renotherm im Holcim-Zementwerk geht weiter. Das Gewerbeaufsichtsamt wehrt sich nun gegen Vorwürfe der Umweltorganisation BUND, das Genehmigungsverfahren sei intransparent.

Will von 2019 an Renotherm als Brennstoff einsetzen: Das Holcim-Zementwerk in Höver. Quelle: Archiv