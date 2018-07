Sehnde Sehnde - Mautsäule kommt nach Haimar Seit Sonntag gilt die Maut für Lastwagen ab 7,5 Tonnen nun auch auf allen Bundesstraßen. In der Region Hannover werden nur drei Mautkontrollsäulen aufgestellt – eine davon in Haimar.

Durchgangsverkehr aus Polen: Direkt an der Mehrumer Straße (B 65) an der Einmündung zur Straße Am Schießstand soll die Mautsäule zur Registrierung von Lastwagen installiert werden. Quelle: Patricia Oswald-Kipper