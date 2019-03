Polizei hebt Profiplantage in Gleidinger Lagerhalle aus

Sehnde Laatzen/Sehnde - Polizei hebt Profiplantage in Gleidinger Lagerhalle aus 1600 Marihuana-Pflanzen hat die Polizei bei der Durchsuchung einer Lagerhalle im Laatzener Stadtteil Gleidingen am Mittwoch sichergestellt. Die mutmaßlichen Betreiber – ein 52-jähriger Sehnder in dessen Wohnung weitere 400 Pflanzen wuchsen, und ein 58-jähriger Brandenburger – wurden festgenommen.

Eine Profiplantage mit insgesamt 1600 Marihuana-Pflanzen hat die Polizei am Mittwoch in einer Lagerhalle in Gleidingen durchsucht. Quelle: Polizei