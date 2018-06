Nachrichten Sehnde - Anwohner wollen Pflanzinseln erhalten Bewohner des Wohngebiets Am Rothbusch bedauern, dass die Stadt die grünen Pflanzinseln und Bäume beseitigt und fordern ein Pflanzkonzept. Der Ortsbürgermeister lädt nun zur Anwohnerversammlung ein.

Pflanzinseln bremsen den Verkehr in der Straße Am Rothbusch in Sehnde. Quelle: Patricia Oswald-Kipper